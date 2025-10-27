14.5 C
Roma
lunedì – 27 Ottobre 2025
Gossip

Benedetta Rossi racconta il suo amore e l’operazione in TV

Da stranotizie
Benedetta Rossi racconta il suo amore e l’operazione in TV

Benedetta Rossi è stata ospite a “Verissimo”, dove si è raccontata insieme al marito Marco Gentili. Durante l’intervista, Marco ha condiviso un momento delicato riguardo all’assenza di figli nella loro vita, confondendosi in lacrime mentre spiegava: “Non abbiamo avuto figli, semplicemente non sono arrivati. Saremmo stati dei buoni genitori, ma è andata così”. Benedetta ha confermato l’emozione di quel momento, rivelando che hanno sempre affrontato insieme i periodi difficili: “Ci siamo stati sempre uno per l’altro. Siamo una bella squadra”.

Passando a un altro tema, Benedetta ha parlato dell’operazione alla tiroide di cui si è sottoposta recentemente. Ha spiegato che, fortunatamente, l’intervento è andato bene e ha affrontato la situazione con ottimismo. “Cerco sempre di non pensare al peggio”, ha detto. Ha anche rivelato che a sua madre aveva comunicato l’intervento, mentre ha preferito non dirlo a suo padre per non preoccupare nessuno. “Quando devo affrontare delle cose che mi spaventano, le metto da una parte e poi tiro fuori il coraggio”, ha aggiunto.

Infine, Benedetta ha elogiato il suo legame con Marco, definendolo un marito straordinario che la sostiene e fa ridere nei momenti difficili. “Siamo marito e moglie, ma anche amici”, ha detto, sottolineando come lui l’abbia conquistata con sincerità e valori condivisi. Marco ha confermato l’importanza di rimanere genuini: “Benedetta è rimasta sempre genuina”.

Articolo precedente
La Russia Svela un Missile Nucleare: Putin lo Definisce Unico
Articolo successivo
LOLLO, FAVIJ e NICO: la Donazione agli Streamer Sconosciuti!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.