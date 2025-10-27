Benedetta Rossi racconta il suo amore e l’operazione in TV

Benedetta Rossi è stata ospite a “Verissimo”, dove si è raccontata insieme al marito Marco Gentili. Durante l’intervista, Marco ha condiviso un momento delicato riguardo all’assenza di figli nella loro vita, confondendosi in lacrime mentre spiegava: “Non abbiamo avuto figli, semplicemente non sono arrivati. Saremmo stati dei buoni genitori, ma è andata così”. Benedetta ha confermato l’emozione di quel momento, rivelando che hanno sempre affrontato insieme i periodi difficili: “Ci siamo stati sempre uno per l’altro. Siamo una bella squadra”.

Passando a un altro tema, Benedetta ha parlato dell’operazione alla tiroide di cui si è sottoposta recentemente. Ha spiegato che, fortunatamente, l’intervento è andato bene e ha affrontato la situazione con ottimismo. “Cerco sempre di non pensare al peggio”, ha detto. Ha anche rivelato che a sua madre aveva comunicato l’intervento, mentre ha preferito non dirlo a suo padre per non preoccupare nessuno. “Quando devo affrontare delle cose che mi spaventano, le metto da una parte e poi tiro fuori il coraggio”, ha aggiunto.

Infine, Benedetta ha elogiato il suo legame con Marco, definendolo un marito straordinario che la sostiene e fa ridere nei momenti difficili. “Siamo marito e moglie, ma anche amici”, ha detto, sottolineando come lui l’abbia conquistata con sincerità e valori condivisi. Marco ha confermato l’importanza di rimanere genuini: “Benedetta è rimasta sempre genuina”.