Benedetta Rossi passa a Mondadori: “7 milioni di euro”

Benedetta Rossi col suo brand Fatto In Casa Da Benedetta è passata ufficialmente a Mondadori con un accordo economico che si avvicina ai 7 milioni di euro.

Marina Berlusconi, infatti, ha offerto a Benedetta Rossi ben 6,9 milioni di euro per acquistare il 51% della loro società Waimea che è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico dell’immagine di lei e del marito Marco Gentili. L’amministratore delegato del Gruppo Mondadori, Antonio Porro, ha così commentato:

“L’ingresso di Benedetta Rossi e del suo brand nel perimetro del Gruppo Mondadori consentirà di conseguire sinergie su diversi livelli: di audience, di produzione di contenuti e, più in generale, di know-how, anche mediante una serie di iniziative che coinvolgeranno le nostre diverse aree di business. Senza dubbio, con questa acquisizione, diveniamo uno tra i principali player multimediali a livello globale nel settore food & cooking, territorio di orgoglio nazionale”.

Benedetta Rossi potrà portare Mondadori a una crescita del 70%

Come riportato da Open: “In questo modo Mondadori avrà il controllo di un vero e proprio polo leader del settore food, sia online che sui media tradizionali. Il gruppo infatti era già titolare di «GialloZafferano» e ora coordinerà le attività legate al marchio «Fatto in casa da Benedetta», attivo anche in alcuni programmi di cucina in Tv. I termini dell’operazione prevedono che, dopo il bilancio del 2028, la partecipazione di Mondadori possa salire anche al 70%“.

Il brand di Benedetta Rossi, Fatto in casa da Benedetta, si va così ad affiancare a GialloZafferano, già di proprietà di Mondarori.