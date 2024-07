Benedetta Rossi non ne può più e decide di darci un taglio

Benedetta Rossi dice basta e racconta cosa ha deciso di fare in casa: “Voglio che torni a essere la casa di una famiglia normale”.

Conosciamo tutti Benedetta Rossi, il suo programma Fatto in casa per voi e il relativo sito di cucina. La food blogger è diventata in tempi molto brevi uno dei volti di riferimento online per quanto riguarda la cucina casalinga e, probabilmente neanche lei e il marito Marco Gentili si aspettavano questo successo.

Come facciamo a intuirlo? Sicuramente dall’organizzazione della società, aperta dalla coppia. Infatti fino a pochissimo tempo fa le registrazioni delle ricette avvenivano ancora in casa di Benedetta e Marco, una casa che per forza di cose si è dovuta adattare al loro lavoro e che quindi ha perso un po’ del nido sicuro che dovrebbero avere tutte le case. Ebbene, tutto questa premessa per dirvi che Benedetta Rossi ha deciso di darci un taglio e tornare alle origini, finalmente.

Benedetta Rossi e Marco Gentili

La decisione di Benedetta Rossi

“Basta, mi sono decisa”, ecco le prime parole sull’argomento che Benedetta Rossi ha deciso di spendere con i suoi follower nelle storie di Instagram. E prosegue così: “Voglio riorganizzare la cucina come una cucina di casa. So già che sarà una sfacchinata, perché ho i cassetti e i pensili pieni di cose che utilizzavo per girare i video quindi vorrei fare una cernita: portare allo studio tutte le cose che servono per i video e lasciare a casa solo quello che serve effettivamente per me, per Marco ed eventualmente se abbiamo ospiti”.

Dopo tanti anni, infatti, finalmente hanno ritenuto indispensabile spostare le riprese in uno studio a parte, con cucina attrezzata, studio di montaggio e pochi uffici per le riunioni aziendali. Ora Benedetta non deve più usare la sua cucina per lavorare, ma può viverla per una semplice cucina di casa, anche se cambiare è sempre difficile. “Voglio che casa mia torni a essere una casa normale – confessa – una casa di una famiglia normale: con un tavolo dove ci possiamo sedere per mangiare e dove possiamo far accomodare gli ospiti anche solo per un caffè”.

I lavori per sistemare casa

Cosa serve fare per ridare alla casa di Benedetta Rossi la famigliarità e il calore di un tempo? Prima di tutto la food blogger ha iniziato a sistemare tutta la cucina proprio come aveva detto, ha sistemato i cassetti, scelto cosa tenere e cosa portare in studio per le registrazioni.

Non solo, sembra che negli anni in casa siano state allestite ben due cucine, la seconda deve essere smantellata e, al suo posto, Benedetta vorrebbe inserire un bel tavolo per lei, Marco e gli ospiti. Ma non ci sono buone notizie all’orizzonte: “Mi hanno fatto sapere che i mobili che abbiamo ordinato per la stanza non arrivano se non dopo agosto – spiega un po’ dispiaciuta la food blogger –. Se anche i mobili arriveranno in ritardo non succede niente, perché prima o poi ce la faremo. Intanto io voglio iniziare a riorganizzare tutto, voglio proprio che casa nostra torni a essere casa nostra esattamente com’era tanti e tanti anni fa”.