Benedetta Rossi, lo sfogo contro gli haters: "Provo disgusto" – Video

“Questa volta sono riusciti davvero a farmi inca…re”, esordisce Benedetta Rossi nel video postato sui social. “Sono una che non si arrabbia mai, ma questa volta hanno davvero superato il limite”, sottolinea aggiungendo in lacrime di provare una sensazione di “disgusto” leggendo determinate cose. “Dicono che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici. Non mi sono mai lamentata di questo. Ma non voglio essere presa come pretesto per insultare intere categorie di persone”, afferma.

Online dal 2011, con 4,5milioni di follower su Instagram, divenuta principalmente nota per il suo blog ‘Fatto in casa da Benedetta’, si lamenta per il fatto che i suoi followers vengano bullizzati. “Sembra la fiera dello snob”, dice elencando qualche commento: “Confermo di non essere capace di cucinare – dice – Non sono una chef, non voglio insegnare niente a nessuno. Condivido le cose che mi piace fare e che mi vengono bene. Le critiche nei miei confronti ve le potete risparmiare: sono la prima a dire che le mie ricette sono tutte sbagliate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il punto è che “si è creata un’arena disgustosa”. Nei commenti vengono criticate derise le abitudini alimentari più comuni, dall’utilizzo del tonno in scatola a quello della pasta sfoglia pronta e l’uso dei surgelati. “Non va bene niente quello che il 90 per cento della famiglie normali mette nel carrello della spesa – continua Benedetta Rossi – Cari criticoni del web, forse avete un po’ perso il contatto con la realtà. C’è chi deve far quadrare i conti della famiglia, pensare a cosa mettere nel carrello della spesa. Ci sono persone che passano il loro tempo a lavorare, a casa hanno figli e persone da accudire. E preparare qualcosa di semplice e veloce diventa una necessità”. “Magari vi sembrano cose semplici e banali. Ma questo non vuol dire che meritino di essere trattati da stupidi o derisi. Io, a differenza vostra li leggo tutti i commenti, e so che per molti le vere preoccupazioni non sono i mesi di stagionatura dei formaggi”, afferma ancora concludendo: “Io sono orgogliosa di aiutare queste persone e di essere per loro un punto di riferimento, un’amica con cui possono condividere tutto.