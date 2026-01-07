Benedetta Rossi: la cuoca marchigiana

Benedetta Rossi, cuoca marchigiana, ha fatto della sua passione il suo lavoro, creando lo slogan “Fatto in casa per voi”, che è diventato la sua filosofia di vita. Benedetta Rossi è nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, e dopo il diploma ha proseguito gli studi all’Università degli Studi di Camerino, dove si è laureata in Produzione e Sanità degli organismi acquatici.

Grazie ai genitori, che gestiscono un agriturismo, si è avvicinata all’imprenditoria agricola. Nel 2009, ha aperto un canale YouTube per condividere le ricette preparate per gli ospiti della struttura, e da lì è arrivato un successo non cercato. I video hanno iniziato a ricevere molte visualizzazioni e in poco tempo il progetto è cresciuto, ottenendo un programma tutto suo sul piccolo schermo e la pubblicazione dei libri di ricette.

Benedetta è legata a Marco Gentili, con il quale è convolata a nozze, e insieme hanno aperto un agriturismo. La coppia ha affrontato un momento di crisi, ma hanno superato e vivono ad Altidona, in un casale immerso nel verde delle Marche. La casa è suddivisa su due piani, con la camera da letto al piano superiore e il salotto con camino e divano bianco al piano inferiore, che è il cuore della vita quotidiana.

Il piano inferiore comprende due cucine, una tutta in legno dove Benedetta prepara le sue ricette e una più moderna e bianca per i pranzi e le cene in famiglia. All’esterno del casale, c’è un giardino con l’orto dove Benedetta coltiva frutta e verdura che utilizza nelle sue ricette, e un pollaio che fornisce uova fresche da usare in cucina.