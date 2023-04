Benedetta raggiunge Mattia che si è isolato in camera ad Amici: “Cosa succede?”

Subito dopo l’ultima puntata del serale di Amici di Maria, Benedetta Vari e Mattia Zenzola hanno discusso. La ballerina si è lamentata dicendo che Mattia la respinge o è scostante ogni volta che lei si avvicina per aiutarlo o per cercare di stargli vicino. Secondo la Vari il collega però non si farebbe problemi a passare del tempo ed essere affettuoso con altri alunni della scuola mariana: “Se tu sei al ballottaggio è normale che io mi alzi per correre da te e dirti qualcosa. Pensi che dovevo stare a sedere? Poi se vengo io mi dici che vuoi stare solo, ma se arrivano altri li abbracci e li baci. Anche questa volta l’hai fatto Non sembra che tu apprezzi il mio supporto“.

Benedetta Vari ancora preoccupata per Mattia.

Nel daytime di ieri Mattia è sembrato triste e si è chiuso da solo in camera. La produzione del talent ha scritto: “Durante la pausa pranzo Mattia si è isolato in camera sua. Poco dopo però Benedetta lo raggiunge“.

La ballerina di latino si è avvicinata a Mattia e ha cercato di capire cosa fosse successo: “Ti vedo un po’ pensieroso, che stavi pensando? Non mi dici nulla?“.

Zenzola all’inizio è sembrato titubante e poi ha detto che il suo isolamento era legato soltanto alle coreografie che gli sono state assegnate per la prossima puntata: “No è che sono pensieroso nel senso concentrato. Sì non sono triste, ma sto pensando. Voglio dire che penso alle coreografie, ai passi a quello che devo fare adesso. Voglio dare il meglio di me stesso per la prossima volta. Sto davvero pensando a quello che devo fare nel ballo. No tranquilla che sto davvero pensando ai passi da inserire e che potrebbero essere top in questo pezzo“.

Nonostante gli sforzi dell’ex alunna (che adesso è al serale nelle vesti di professionista), sembra proprio che Mattia ancora non riesca a lasciarsi andare con lei.