Benedetta Pilato torna sui social

Benedetta Pilato, la nuotatrice azzurra, è tornata ufficialmente sui social dopo essere stata sospesa per 90 giorni dalla Federazione Italiana Nuoto dalle “attività sociali e federali”. La sospensione era stata decisa a seguito di un incidente in cui era stata coinvolta insieme a Chiara Tarantino, quando le due atlete erano state fermate all’aeroporto di Singapore dopo un tentativo di furto.

Dopo la fine della sospensione, Benedetta Pilato ha ripreso a condividere momenti della sua vita privata sui social, pubblicando alcune foto e accompagnandole con un commento che recita: “Può darsi che porti…”, una citazione di un brano di Vasco Rossi intitolato “Dillo alla luna”. Una particolarità significativa è che l’atleta ha lasciato i commenti aperti, permettendo a tutti i suoi follower di scriverle. Molti di loro le hanno dato il bentornato.