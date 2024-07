La 19enne Benedetta Pilato alle Olimpiadi di Parigi ha sfiorato il podio e per un centesimo si è classificata quarta. Un traguardo ugualmente importante ma che è stato in qualche modo “criticato” da Elisabetta Caporale di RaiNews che nel corso dell’intervista esordisce con “quarta per un centesimo di secondo, un centesimo per star fuori, ci hai provato con tutte le tue energie“.

Bendetta Pilato, in lacrime, ha specificato che “sono lacrime di gioia, ve lo giuro, sono troppo contenta è stato il giorno più bello della mia vita“, lasciando sbigottita la giornalista che ha immediatamente risposto: “Ma veramente? […] ci lasci senza parole, è strano vederti contenta perché tutti ci aspettavamo di vederti sul podio“. “Tutti tranne me“, ha replicato l’olimpionica “Perché io mi vedevo in corsia laterale e lì non mi sono mai trovata, generalmente gareggio al centro. Però peccato perché un centesimo è proprio str**nzo, scusate“. All’udire della parolaccia Elisabetta Caporale ha immediatamente detto “Bip, bip, bip, questo non si dice!“.

Benedetta Pilato quarta, Elisabetta Caporale: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio” – la sua reazione piccata

Su Instagram la nuotatrice ha così commentato la sua esperienza a Parigi: “Poterlo anche solo sognare è stato un onore e un privilegio. Però prometto che mi farò benedire! Grazie a chi c’è stato, ha sognato, pianto tanto e riso con me quest’anno. Alle persone meravigliose che siete e alla persona migliore che mi avete fatto diventare. Vi voglio bene ♥️“. E ha pure messo un mi piace a un commento lasciato contro Elisabetta Caporale: “Bravissima in vasca e soprattutto per non aver mandato a fare in C la giornalista, è stata vergognosa“.

L’intervista non è piaciuta neanche a molti utenti che online hanno così commentato:

Benedetta Pilato, dolcissima, che piange di gioia per aver partecipato alla finale nonostante la medaglia persa per 1 centesimo. La giornalista Rai che le dice “ma veramente sei contenta?” con tono di rimprovero. Ma chi cazz li ha scelti questi cani in Rai??? 🤬🤬🤬 — Francesco Bukaniere (@Bukaniere) July 29, 2024