Bene a confronto con chi non ha pregiudizi

Superare “una volta per tutte quella tossica visione conflittuale” è l’obiettivo esprimuto dalla premier Giorgia Meloni durante l’assemblea nazionale della Cisl. Meloni ha affermato che il titolo “Il coraggio della partecipazione” evidenzia la sfida di modernizzare il modello economico e produttivo, coniugando sussidiarietà e crescita. Per fare ciò, è necessario ricostruire la relazione tra imprese e lavoratori, creando una nuova alleanza che promuova la partecipazione dei lavoratori e rafforzi il welfare.

Meloni ha sottolineato l’importanza del dialogo con i diversi settori produttivi e ha espresso rispetto per la Cisl, che sta per celebrare il suo 75° compleanno. Ha affermato che il governo ha sempre trovato vantaggio nel confronto con la Cisl, contribuendo ai diritti dei lavoratori e alla crescita del paese. Ha elogiato Luigi Sbarra, definendolo un interlocutore onesto e dichiarando che il governo ha ascoltato le sue proposte di buon senso. Anche in disaccordo, la premier ha riconosciuto l’impegno di Sbarra per il bene dei lavoratori, non solo della sua organizzazione.

Il segretario generale della Cisl, Sbarra, ha ringraziato Meloni per la sua sensibilità verso la legge sulla partecipazione. Ha esortato a scelte coraggiose per un’Italia che desidera crescere insieme, senza divisioni ideologiche. Sbarra ha poi annunciato l’elezione di Daniela Fumarola come nuova segretaria generale, esprimendo il suo affetto per la comunità sindacale e la sua gratitudine per il supporto ricevuto nel corso della sua carriera.