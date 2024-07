Bending Spoons acquisisce la piattaforma di editoria digitale Issuu

– Bending Spoons, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha concluso l’acquisizione di Issuu, nota piattaforma di editoria digitale.

Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’operazione, né la quota acquisita da Bending Spoons, con la target che è finanziata da Heartcore Ventures e KDDI.

“Siamo positivamente colpiti da ciò che il team di Issuu ha realizzato nel corso degli anni e siamo entusiasti delle sue prospettive future – ha commentato il CEO di Bending Spoons, Luca Ferrari – Sfruttando le competenze e le tecnologie di Bending Spoons, siamo convinti di poter aiutare Issuu a crescere ulteriormente”.

“Essendo Issuu un’azienda redditizia e in crescita, Bending Spoons si trova in una posizione unica per estendere drasticamente il raggio d’azione di Issuu e l’impatto che possiamo offrire alle aziende a livello globale”, ha detto il CEO di Issuu, Joe Hyrkin.