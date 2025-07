Ben Harper incanta ai Laghi di Fusine con musica senza confini

Ben Harper ha incantato il pubblico ai Laghi di Fusine, condividendo il palco con i The Innocent Criminals in un concerto che ha radunato circa cinquemila persone. La band, composta da membri storici e nuove aggiunte, ha presentato un repertorio eclettico, fondendo rock, blues, folk e soul in una performance coinvolgente.

L’artista statunitense ha aperto il live con brani come “Glory” e “Diamonds”, creando un’atmosfera intima mentre si esibiva con la sua celebre lap steel guitar. Ha toccato temi sociali significativi, rendendo omaggio a un’arte che trascende i generi. Harper ha dichiarato al pubblico che, nonostante i numerosi viaggi, quel luogo rimane uno dei più belli in cui abbia suonato.

La serata ha visto anche numerosi assoli che hanno messo in risalto le abilità tecniche della band. Tra le canzoni eseguite, spiccavano “Walk Way”, “Say You Will” e “Faded”. Dopo oltre due ore di musica, Harper è tornato sul palco per un bis che ha compreso “Sea Level”, eseguita a cappella, e ha chiuso con “Waiting On a Angel”.

Il No Borders Music Festival 2024 continua il 20 luglio con il concerto di MIKA sempre ai Laghi di Fusine. Gli eventi sono organizzati dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con diverse istituzioni e sponsor. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival.