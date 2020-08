Ben Harper and the Innocent Criminals

Appuntamento al 2021 per Ben Harper and the Innocent Criminals, songwriter dotato di una potenza unica e performer che sa spaziare tra diversi generi con una impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️