Ben Askren: il dramma di un campione che ha rischiato la vita

Un noto ex atleta ha recentemente affrontato una situazione tragica che ha messo in serio pericolo la sua vita. Ben Askren, celebre lottatore di MMA ormai ritirato, ha rivelato di essere stato clinicamente morto per oltre venti minuti a causa di un’infezione da stafilococco.

Questo batterio può nascere in ambienti non igienici, come le palestre di sport di contatto. La condizione critica di Askren ha richiesto un intervento medico urgente, grazie al quale è stato salvato. Attualmente, l’atleta mostra segni di recupero, ma il cammino verso la completa guarigione sarà lungo e difficile.

Nel video pubblicato per aggiornare i suoi fan, Askren ha dichiarato di non avere memoria degli eventi accaduti tra maggio e luglio, esprimendo la sua gratitudine nei confronti dei medici che lo hanno assistito. Ha subito un doppio trapianto di polmoni grazie all’intervento di un donatore anonimo. L’ex campione ha avuto il sostegno di colleghi come Tony Ferguson e Demian Maia, a testimonianza dell’affetto e della solidarietà che lo circonda in questo momento difficile.

La carriera di Askren nelle MMA è stata contrassegnata da successi significativi, avendo combattuto in importanti circuiti come Bellator e UFC, dove è diventato famoso per le sue prestazioni, sia in vittoria che in sconfitta. Ora, la sua priorità è il recupero, dopo aver affrontato una prova di grande resilienza.