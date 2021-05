Ben Affleck, archiviata la relazione con la modella Ana De Armas, è ufficialmente single ed ha deciso di iscriversi a Raya, una nota app di incontri molto simile a Tinder. Un’app – che proprio come Tinder – per consentire a qualcuno di mandarti un messaggio devi prima approvarlo come ipotetico partner.

Quando Ben Affleck ha beccato sull’app di incontri la bella tiktoker Nivine Jay le ha messo un cuore di interesse ma lei – credendolo un impostore – ha dapprima accettato, poi cambiato idea e rifiutato.

L’attore si è così stranito e non accettando il palese rifiuto ha cercato la ragazza su Instagram e le ha inviato un messaggio privato.

A raccontare la storia è stata proprio Nivine Jay su TikTok, dove ha scritto: “Pensando al momento in cui mi sono matchata con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram“. Ovviamente il video è stato pubblicato e si vede l’attore in primo piano che, con aria dispiaciuta, le dice: “Nivine perché mi hai scartato, sono io“.

Il video è chiaro e quello è proprio Ben Affleck.

Nivine alla fine avrà accettato l’appuntamento o ha usato questa storia solo per accrescere la propria popolarità ed i propri follower?

TikToker is going viral after sharing the video Ben Affleck sent her after she unmatched with him on dating app Raya:

“Why did you unmatch me? It’s me.” pic.twitter.com/3R31AJPHWM

— Pop Crave (@PopCrave) May 3, 2021