Jennifer Lopez e Alex Rodriguez solo due mesi fa hanno confermato la loro rottura attraverso un comunicato. La cantante di On The Floor non è rimasta single a lungo e nelle ultime settimane è stata paparazzata insieme ad un suo storico ex. JLo infatti si è fatta beccare con quel gran daddy che è Ben Affleck.

Dopo le prime paparazzate e i rumor, adesso una fonte vicina alla diva americana ha confessato a People che i due sono davvero una coppia e che fanno sul serio.

“Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. Sono molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le cose sul serio e vogliono che duri a lungo. Sono molto presi l’uno dall’altro ed è una vera relazione. Non si nascondono e non vogliono farlo. A dire il vero però sono tutti molto rispettosi, anche i fotografi, è una coppia tanto amata. Jennifer è incredibilmente felice. Sente di poter essere semplicemente se stessa con Ben. La magia di 20 anni fa è tornata”.

JLo e Ben insieme, mi sento nuovamente un 13enne e non posso fare a meno di riascoltare…

Ben Affleck e JLo insieme: le nuove foto dei paparazzi.

Jennifer Lopez & Ben Affleck Are Back Together Yeap it’s true pic.twitter.com/FfwMl9jTZw — John JLover (@John_JLover) June 1, 2021

Jennifer Lopez + Ben Affleck

2003 vs 2021#Bennifer pic.twitter.com/xZ1quOjhPV — Vogule Poland (@VogulePoland) June 1, 2021

Jennifer Lopez and Ben Affleck cozied up to each other in LA. pic.twitter.com/ePS5xJIDRN — bennifer tea (@jloaffleck) June 1, 2021

Ben Affleck: cosa pensa di Jennifer.

“Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che ho visto fare a lei e dalla serietà con cui ha sempre affrontato la sua vita professionale. Jennifer Lopez rimane, fino ad oggi, la persona che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei perché sembra che, finalmente, sia riuscita ad ottenere ciò che si merita”.

