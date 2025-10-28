Belve torna con Belen e Rita De Crescenzo al centro del drama

Le “Belve” di Francesca Fagnani ritornano con nuove interviste approfondite e provocatorie. Nella prima puntata della nuova edizione, le ospiti saranno Belen, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Proprio quest’ultima ha suscitato diverse polemiche, con alcuni spettatori contrari alla sua presenza nel programma, motivando il loro disappunto con il suo passato e considerandola una figura “trash”.

A difesa della scelta di invitare De Crescenzo, Francesca Fagnani ha risposto sui social. Alcuni utenti si sono chiesti perché darle risalto, ma Fagnani ha chiarito che De Crescenzo non rappresenta solo se stessa, ma porta una storia personale difficile, segnata da abbandono e violenze. Secondo Fagnani, questa storia, pur con le sue ombre, è un esempio di riscatto.

In un ulteriore commento, Fagnani ha ribadito: “Non toglierei mai la parola a nessuno, ogni storia ha la sua dignità”. Ha anche sottolineato che Napoli è una città accogliente e inclusiva, nella quale cerca di affrontare le storie con rispetto e apertura.