Belve: svelati gli ospiti della prima puntata e quando tornerà in onda

Ci siamo, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova stagione di Belve.

Il programma di interviste tornerà da martedì primo novembre ogni settimana in seconda serata su Rai2 con un triplo appuntamento settimanale: il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Nella prima puntata Francesca Fagnani intervisterà Eva Robin’s e Wanna Marchi, quest’ultima reduce dal successo di Wanna, il documentario sulla sua vita disponibile su Netflix. Nel corso della stagione vedremo anche l’intervista realizzata a Licia Ronzulli (senatrice in carica di Forza Italia) e Alessandra Celentano. Massimo Ferrero, che ha registrato l’intervista, alla fine ha cambiato idea ed ha bloccato la messa in onda. Giuseppe Conte, invece, non ha accettato l’invito della conduttrice.

Dal 1 nov dal 1 nov dal 1 nov ogni martedì mercoledì giovedì seconda serata grrrr https://t.co/iO6Ky0RaJx — francesca fagnani (@francescafagnan) October 27, 2022

Belve, molti hanno avuto timore di Francesca Fagnani e hanno rifiutato di essere intervistati

“Se qualcuno ha rifiutato il mio invito? Qualcuno? C’è una lista lunga.. ” – le parole di Francesca Fagnani a Rolling Stone – “Mi dispiace per tutti, ma rispetto sempre. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini. Fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante, io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante”.

Se Golino, Morante e Buffon hanno proprio rifiutato, Lamborghini ha accettato, ha registrato l’intervista e poi ha chiesto di cestinarla.