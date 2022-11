Belve si accorcia “per rispetto del pubblico”: gli ospiti di questa settimana

Belve di Francesca Fagnani questa settimana si accorcia e andrà in onda solo per due puntate (quella del martedì e quella del mercoledì) saltando così l’appuntamento del giovedì. A svelarlo è stata proprio la conduttrice su Twitter rispondendo a questo commento: “Francesca: è un errore blu (tipico di Rai2) andare in onda tre volte a settimana! Ti autocannibalizzi, rendendo ordinario e perdibile il tuo appuntamento. Le belve ghermiscono, poi si nascondono per il nuovo attacco. Le pecore stanno sempre lì. Poi diranno che non funzioni più“.

“È una sperimentazione” – ha scritto – “Ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”.

La decisione di accorciare l’appuntamento – come rivelato da DavideMaggio.it – potrebbe però essere stata presa dopo aver visto gli ascolti del giovedì, dimezzati rispetto alle altre puntate. Questo perché a trainare la puntata ci sarebbe il talk flop (2% di share) di Ilaria D’Amico.

Al momento, quindi, resterebbe salda la decisione di trasmettere Belve esclusivamente il martedì (alle 23:40) ed il mercoledì (alle 23:05). Questa settimana gli ospiti saranno Alessandra Celentano (che vedremo giovedì anche a Drag Race Italia), Eva Grimaldi; Alessandro Di Battista e Vera Gemma.