Belve riparte, Fagnani: "Felice per risultato alto, non me lo aspettavo"

Puntata d’esordio della nuova stagione di ‘Belve’ ieri su Rai2, che nel prime time totalizza 1.637.000 di spettatori e il 10% di share. “Sono grata e felice – commenta Francesca Fagnani all’Adnkronos – che ci sia stata una risposta così del pubblico e tanta attenzione sui social. So che è banale, ma è la verità. Lavoriamo tutti e con tanta passione, quindi è un incoraggiamento a far meglio”.

“Non mi aspettavo – ammette – un risultato così alto”. E in effetti il 10% nel prime time di Rai2 non si vedeva da mesi. “Ci fa tutti felicissimi. Anche perché tutto il gruppo di lavoro del programma ha fatto una corsa contro il tempo per riuscire ad essere in onda il 26 settembre. Quindi questo risultato ci gratifica ancora di più”, aggiunge.