Ieri sera Francesca Fagnani è tornata con una puntata bomba di Belve. Ad inaugurare la nuova stagione c’ha pensato Pamela Prati (l’intervista con Elettra Lamborghini è finita nel cestino), che ha fatto delle rivelazioni choc su Barbara d’Urso e Maria De Filippi. La prima donna del Bagaglino ha anche confessato di far fatica a lavorare dopo il caso di Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

“Certo che ci sono alti e bassi. Ed è anche vero che ho detto di essere stata trattata come una divinità al Bagaglino e una reietta adesso. Ultimamente non sono stati molto carini con me. Un’artista in generale è un essere umano e la vive come tutti con alti e bassi, momenti di grande gioia e sconforto. Dopo la vicenda di Mark Caltagirone faccio molta fatica a lavorare. Di cosa vivo oggi? Intanto io ho la mia pensione, poi compongo delle canzoni, ma lì non c’è nessun guadagno. E vivo di quello che ho guadagnato in passato. Più che fatica, mi dispiace ed è faticoso psicologicamente. Il lavoro che avevo prima non ce l’ho più e non mi chiama più nessuno adesso”.