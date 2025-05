Belve: Ospiti esclusivi della terza puntata del 20 maggio!

Domani sera, alle 21:20 su Rai Due, torna il programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, dopo una pausa per l’Eurovision Song Contest 2025. Questa puntata presenterà ospiti di spicco come Floriana Secondi, Benedetta Rossi, Raz Degan e Michele Morrone, pronti a raccontare le loro esperienze.

Floriana Secondi ha confermato la sua partecipazione via Instagram, esprimendo entusiasmo per il suo ritorno in prima serata e ringraziando il team di supporto. Il suo intervento è atteso con interesse, considerata la sua storia con il programma, dove ha già affrontato temi delicati.

Benedetta Rossi ha manifestato ai suoi follower il suo affetto per Fagnani, mostrando entusiasmo per l’intervista, che promette di essere vivace. È probabile che si parlerà della sua carriera e della vita personale, temi che intrigano il pubblico.

Raz Degan, noto per il suo approccio enigmatico, è atteso con curiosità. Le sue apparizioni precedenti hanno catturato l’attenzione per le risposte misteriose e provocatorie, e questa volta potrebbe seguire lo stesso copione.

Il pubblico è in attesa di un’interazione autentica tra gli ospiti, che potrebbe portare a rivelazioni inaspettate e a momenti di confronto interessante. La puntata si preannuncia ricca di intrattenimento e riflessione, promettendo di soddisfare le aspettative degli spettatori.

Fonte: www.bigodino.it