Belve: Nuovi Ospiti in Arrivo! Scopri Chi Sarà Martedì

Martedì scorso, Francesca Fagnani ha intervistato Michele Morrone, noto per le sue critiche al cinema italiano, e Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello, tornata su Belve dopo la sua partecipazione nel 2022.

Nella quarta puntata dell’edizione, in programma per il 27 maggio, Fagnani accoglierà in studio Mario Balotelli, Massimo Ferrero e Lunetta Savino. Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha avuto in passato un acceso confronto con la conduttrice durante un’intervista nel 2022, nella quale chiese che venissero tagliate alcune domande. Fagnani si rifiutò, e Ferrero finì per scappare, ripiegando la liberatoria sotto la camicia. Durante il Festival della Tv, Fagnani ha raccontato l’episodio, evidenziando la sua determinazione a non cedere alle pressioni degli ospiti.

Alla luce di questo passato, ci si domanda se l’intervista di Ferrero andrà liscia questa volta. La Rai ha recentemente confermato i nomi dei nuovi ospiti, generando attesa per le dinamiche di studio. Fagnani, noto per la sua fermezza e il suo approccio diretto, continua a rappresentare uno dei punti di riferimento nel panorama televisivo italiano.

