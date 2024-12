Belve, l’ex conduttrice sostiene Mammucari: ‘Ecco i motivi del mio rifiuto’

Sonia Grey, ex conduttrice Rai di programmi come Unomattina e Domenica in… Amori, ha espresso opinioni critiche riguardo al programma Belve e alla recente intervista di Teo Mammucari. Nel suo video su Instagram, la Grey ha difeso Mammucari, ma ha anche sollevato preoccupazioni sul formato del programma condotto da Francesca Fagnani. Ha rivelato di aver rifiutato un invito a partecipare a Belve, sottolineando che le domande provocatorie del programma non si allineavano con il suo stile di conduzione.

Sonia ha spiegato che, durante la sua carriera alla Rai, ha sempre cercato di trattare gli ospiti con rispetto e tatto, in contrasto con l’approccio diretto e spesso imbarazzante di Belve. Ha detto che il suo invito a partecipare era stato accolto bene, ma ha preferito non apparire nel programma a causa della sua linea editoriale, considerata troppo invasiva e provocatoria. Confrontando le sue esperienze con quelle di Mammucari, ha notato che, pur essendo un veterano della televisione, Mammucari ha reagito in modo eccessivo alle domande, suggerendo che la sua partecipazione avesse iniziato con intenzioni diverse.

Sonia ha evidenziato che, sebbene Teo fosse consapevole delle dinamiche del programma, la responsabilità della sua reazione non poteva ricadere solo su di lui. Ha suggerito che se Mammucari avesse avuto una comunicazione più chiara precedentemente con Francesca, potrebbe aver avuto aspettative diverse riguardo al tipo di programma. Inoltre, ha posto l’accento sulla difficoltà di affrontare un format così diretto per alcuni ospiti, che potrebbero non essere pronti a gestire il livello di provocazione e confronto previsto.

La Grey ha concluso enfatizzando che la verità potrebbe trovarsi a metà strada e che la televisione dovrebbe trovare un equilibrio tra provocazione e rispetto. La sua riflessione invita a considerare come un programma come Belve possa migliorare nel trattare gli ospiti, rispettando le loro sensibilità mentre mantiene il suo approccio incisivo. Il suo intervento offre uno spunto di riflessione su come i programmi televisivi dovrebbero gestire le interazioni con gli ospiti per garantire un dialogo costruttivo e rispettoso.