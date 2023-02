Belve, Ignazio La Russa: “Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere”

Prima puntata da non perdere quella di stasera di Belve, perché oltre ad Anna Oxa e Wanda Nara, Francesca Fagnani intervisterà anche il Presidente del Senato. Ignazio La Russa ha dichiarato che se scoprisse di avere un figlio gay, apprenderebbe la notizia con dispiacere.

“Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui. […] Il busto di Mussolini appartenuto a mio padre lo vuole mia sorella. Perchè si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho più”.

E sul ‘un figlio che non mi assomiglierebbe’…

Per Ignazio #LaRussa un figlio gay è un dispiacere. Mai pari a quello di avere La Russa come seconda carica dello Stato pic.twitter.com/Sa5cbNZWPY — radio_zek (@radio_zek) February 20, 2023

Belve, Ignazio La Russa: “Le donne del centrodestra? Il livello estetico è diminuito”.

La Russa ha anche detto la sua sulle donne della destra: “Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito, è aumentata la qualità, a sinistra non guardo…. Io amo il genere femminile. […] Manca la capacità di separare le cose importanti da cose dette in un altro senso, quindi ci devo stare attento, ma dico che sarebbe bello fare le battute, il politically correct lo odio“.

Ignazio La Russa, l’opinioni sul DDL Zan.

Un anno fa a L’Aria Che Tira su La7 Ignazio La Russa ha anche detto la sua sul DDL Zan: “C’è un problema specifico su questo disegno. Il problema di questa legge non è che difende le discriminazioni, che potrebbe essere accettata. Il problema di questa legge è che discrimina le opinioni di chi non è d’accordo sui fatti. La prima legge al mondo che mette un limite alle libere espressioni di idee e di posizioni. Siamo rovinati, noi non vogliamo limiti illiberali alla possibilità di parlare. Per il resto non c’è questa emergenza. Ogni anno le segnalazioni sono 26 e quindi non si pone proprio il problema“.