Belve: Francesca Fagnani ospita Balti, Guè e Lante Della Rovere

Francesca Fagnani ospiterà nella puntata di “Belve” del 3 giugno la modella Bianca Balti, il rapper Guè Pequeno e l’attrice Lucrezia Lante Della Rovere. Il programma di Rai2 continua a riscuotere successo nonostante le recenti speculazioni su un possibile trasferimento su Mediaset, dove sarebbe potuto andare in onda nel prime time di Italia 1. Tuttavia, “Belve” rimarrà su Rai2, permettendo alla Fagnani di sviluppare il suo format originale e di mantenere l’attenzione del pubblico attraverso interviste autentiche.

Francesca Fagnani ha espresso il desiderio di intervistare Maria De Filippi, considerata una fonte di ispirazione per il suo approccio e per il suo successo in televisione. La Fagnani ammira la capacità di De Filippi di attrarre l’attenzione del pubblico, evidenziando il suo talento nel rimanere rilevante.

In termini di ascolti, “Belve” ha ottenuto buoni risultati nel 2025, con 1.502.000 spettatori e uno share del 9,16% nella prima puntata. La seconda ha visto un calo a 1.204.000 spettatori (6,40% di share), ma il programma ha recuperato nella terza puntata con 1.412.000 spettatori (9,9% di share) e ha raggiunto 1.592.000 spettatori (10,1% di share) nella quarta. Questi dati testimoniano la resilienza del programma e la capacità della conduttrice di attrarre un pubblico variegato.

Fonte: www.bigodino.it