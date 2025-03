Belve di Francesca Fagnani: Ritorno e Novità nella Versione Crime

Francesca Fagnani tornerà in televisione con il programma Belve il 22 aprile su Rai 2, introducendo una novità: Belve Crime, uno spin-off dedicato alla cronaca nera. Questo nuovo format, simile all’originale, si concentrerà su colpevoli e testimoni diretti di violenti delitti, anche se la data ufficiale della prima puntata non è ancora stata comunicata. Al momento è prevista una puntata speciale di Belve Crime, che andrà in onda dopo le cinque puntate tradizionali di Belve.

Fagnani ha dichiarato che l’obiettivo sarà esplorare la mente di chi ha commesso atti criminali, attraverso interviste esclusive a coloro che si sono trovati coinvolti in omicidi, siano essi colpevoli o testimoni chiave. Questo format punta a indagare le sfaccettature più oscure della natura umana con un approccio diretto e senza filtri, mantenendo lo stile che ha reso Belve uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

La nuova stagione di Belve inizierà il 22 aprile e consisterà in cinque puntate, mentre Belve Crime sarà presentato come una sorta di prova per valutare il gradimento del pubblico. La possibilità di trasformare lo spin-off in un appuntamento fisso in futuro non è esclusa. I nomi degli ospiti da intervistare nella versione crime rimangono riservati, ma le aspettative sono alte, considerando che Belve ha già accolto figure e personaggi pubblici controversi.