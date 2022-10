Belve, da Floriana Secondi a Michele Bravi: tutti gli ospiti di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sta per tornare con Belve e nel corso della prima settimana ne intervisterà ben sei, alcune totalmente inaspettate. Fra loro l’ex gieffina Floriana Secondi, vista di recente anche a L’Isola dei Famosi.

Il programma di interviste tornerà da martedì primo novembre ogni settimana in seconda serata su Rai2 con un triplo appuntamento settimanale: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nella prima puntata Francesca Fagnani intervisterà Eva Robin’s e Wanna Marchi, quest’ultima reduce dal successo di Wanna, il documentario sulla sua vita disponibile su Netflix. Mercoledì toccherà invece a Nina Moric e Michele Bravi, mentre giovedì vedremo l’intervista della già citata Floriana Secondi e della sportiva Monica Contraffatto.

Nel corso della stagione vedremo anche l’intervista realizzata a Licia Ronzulli (senatrice in carica di Forza Italia) e Alessandra Celentano. Massimo Ferrero, che ha registrato l’intervista, alla fine ha cambiato idea ed ha bloccato la messa in onda. Giuseppe Conte, invece, non ha accettato l’invito della conduttrice.

“Se ho avuto problemi in questa terza edizione? Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando”. – Ha confessato fra le pagine del Corriere – “Se l’intervista non andrà in onda come quella di Elettra Lamborghini? Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano.