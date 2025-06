Belve Crime: Francesca Fagnani conquista 1,57 milioni di spettatori

Ieri sera, Francesca Fagnani è tornata su Rai Due con “Belve Crime”, un speciale che sta suscitando l’interesse della Rai per un’espansione in autunno. Il programma ha registrato 1.570.000 telespettatori con uno share del 12,4%, il miglior risultato della stagione per la Fagnani. Durante lo speciale, sono state presentate interviste a Mario Maccione, Tamara Ianni, Eva Mikula e Massimo Bossetti.

Parallelamente, su Italia Uno, “Le Iene” ha trasmesso uno speciale dedicato a Davide Barzan, ottenendo 1.101.000 spettatori e un share del 10,7%. La performance di Fagnani è stata elogiata dai telespettatori, in particolare per la sua capacità di mettere in luce le contraddizioni durante l’intervista a Massimo Bossetti.

Nel corso della stagione, i dati degli ascolti di “Belve” si sono alternati, con la prima puntata a 1.502.000 telespettatori (9,16% di share) e la quarta a 1.592.000 (10,1% di share).

Francesca Fagnani ha recentemente discusso il suo nuovo format in un’intervista con “Tv Sorrisi e Canzoni”, chiarendo che non intende sostituire Franca Leosini e sottolineando il suo obiettivo di portare un approccio personale al programma. Ha evidenziato la sua lunga carriera nella cronaca nera e ha menzionato il suo libro-inchiesta sulla mafia, “Mala. Roma Criminale”, come prova della sua esperienza nel settore. Il programma prevede interviste a figure legate a crimini, offrendo le loro prospettive sugli eventi trattati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it