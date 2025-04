Belve blocca la parodia del Borgo delle Perse: cancellate tutte le interviste

Un paio di settimane fa, Il Borgo Delle Perse, locale LGBT+, ha sorpreso i suoi follower annunciando l’eliminazione di ogni “elemento riconducibile al programma Belve”, incluso il format-parodia Perse creato con Sabrina Bambi. In un post, il locale ha comunicato la sospensione delle interviste parodia, sperando di poter mostrare due episodi già registrati con Rosario Muniz e Daniel Greco. Il 18 aprile, il social media manager ha confermato che la produzione di Belve ha richiesto la cancellazione del lavoro, citando motivi di copyright. La parodia era un omaggio a un programma e alla conduttrice che erano molto apprezzati dal pubblico, e il locale intendeva esprimere il proprio supporto alla comunità LGBTQ+.

Sabrina Bambi, conduttrice del programma originale, ha avallato questa richiesta in risposta ai follower. Era stato previsto che il format, lanciato a gennaio, fosse una celebrazione di Belve, descritto come una delle trasmissioni più geniali degli ultimi anni, con la promessa di un tocco ironico e unico da parte de Il Borgo Delle Perse. Sabrina ha espresso la sua eccitazione per questo progetto, invitando il pubblico a vivere l’esperienza con leggerezza e ironia. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata con l’ordine di rimuovere i contenuti, lasciando aperta la questione su come Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, potrebbe reagire a questa decisione. I follower del locale si sono dimostrati solidali, ricordando che tutte le ferite si rimarginano e promettendo amore e supporto incondizionato.