Belve, Annamaria Bernardini De Pace confessa: ” Ecco tutti i VIP che non mi hanno pagata”

Annamaria Bernardini De Pace è stata ospite dell’ultima puntata di Belve andata in onda. Nel programma condotto da Francesca Fagnani l’avvocatessa si è messa a nudo, raccontando aneddoti su alcuni dei suoi clienti, ovvero molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Ai microfoni di Belve, la donna ha rivelato:

Tra i tanti clienti dell’avvocatessa possiamo fare i nomi di Francesco Totti, e della moglie di Gabriele Muccino.

Non sempre, però, i VIP che si rivolgono ad Annamaria Bernardini De Pace saldano il conto. A Belve l’avvocatessa ha rivelato che molti personaggi famosi non l’avrebbero pagata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ci sono tanti che non pagano. Sono convinti che basti accostare il loro nome al mio per aver saldato i conti. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric ad esempio non hanno mai saldato. Non mi sono arresa, hanno fatto sparire tutto quello che avevano.