“In California non esiste il 100% di vaccinati e soprattutto ci sono i contagi e ci sono i morti”. Parte da qui lo scontro in diretta tv a ‘Dritto e Rovescio’ fra Maurizio Belpietro e Matteo Bassetti. Uno scontro tra numeri, dati e notizie sulla pandemia, contagi in Usa e nel mondo e vaccini con il direttore de La Verità che punta il dito contro l’infettivologo: “Meglio non raccontare dati fasulli”, dice. “Lei dice grandi inesattezze e fa male a lei, al suo giornale e alle persone che la ascoltano”, la replica di Bassetti.