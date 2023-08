beloBed Materassi 160 x 200 per letto matrimoniale. Materasso viscoelastico. Materasso 160 x 200 Materasso Reversibile Altezza 24 cm Rigidità Media Arrotolato Comodo Dawnrest, Grigio

Da beloBed presentiamo la nuova collezione di materassi con un ampio catalogo di diverse qualità.

Vi offriamo la nostra esperienza e i materiali che la natura ci offre.

Usiamo la tecnologia più avanzata, in modo da poter dare libero sfogo ai tuoi sogni migliori.

Ci sforziamo di creare prodotti attraenti e naturali con i trattamenti sanitari più avanzati.

Noi di beloBed siamo specializzati nella produzione di materassi e abbiamo una lunga storia nel settore.

È la scelta ideale per sentire la tranquillità di essere in contatto con un prodotto che offre tutte le garanzie sanitarie.

Taglie disponibili

80×190/200 cm

90 x 190/200 cm

120 x 190/200 cm

135×190/200 cm

140×190/200 cm

150×190/200 cm

160×190/200 cm

180×190/200 cm

Caratteristiche

Tutti i nostri materassi sono ipoallergenici, sono privi di acari e quindi igienici.

Materassi confortevoli, confortevoli e con ottima ventilazione.

Prodotto in Spagna. Ciò garantisce rigorosi controlli di qualità standard europei in tutto il processo di produzione.

Promuoviamo l’occupazione locale. Certificato OEKOTEX 100. Controllo delle sostanze nocive.

Certificato Sanitized, che sviluppa e migliora l’igiene dei luoghi in cui si trova.

E con la garanzia di ritorno di beloBed .

Materasso traspirante. Materasso matrimoniale o matrimoniale. Si attacca perfettamente alla curvatura del nostro corpo in qualsiasi posizione.Materasso fabbricato in Spagna, conforme a tutte le normative europee di qualità. Materasso imbottito con materiali tecnici molto avanzati. Ci impegniamo per l’occupazione locale.Certificato Sanitized che migliora l’igiene nel luogo di riposo. Certificato OEKOTEX-100 Aitex Controllo delle sostanze nocive con normativa europea. Certificati CertiPUR-US (High Adaptive Foam) schiume prodotte senza mercurio, piombo e altri metalli pesanti.Arrotolato sottovuoto, recupera la sua forma in 24 ore all’apertura. Con scatola esterna di protezione per un facile trasporto e consegna. Con garanzia di restituzione beloBed.

254,95 €