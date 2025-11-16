Belluno Volley trionfa a Reggio Emilia nel volley maschile

Conad Reggio Emilia ha affrontato Belluno Volley in una partita decisamente combattuta, terminata con il punteggio di 2-3. Il match si è sviluppato attraverso cinque set: il primo set è stato vinto da Belluno per 25-21 in 29 minuti. Reggio Emilia ha reagito nel secondo set, chiudendo con un 25-15 in 23 minuti.

Successivamente, Belluno ha preso di nuovo il comando, vincendo il terzo set 25-17 in 27 minuti. Reggio Emilia, però, ha risposto con determinazione, portando a casa il quarto set con un altro 25-15 in 26 minuti. La partita si è decisa al quinto set, dove Belluno ha prevalso 15-11 in 18 minuti.

Per quanto riguarda le prestazioni individuali, nella squadra di Reggio Emilia, Mian ha segnato 28 punti, seguito da Chevalier con 17 e Barone con 10. Per Belluno, Giannotti ha guidato il punteggio con 22 punti, seguito da Berger e Loglisci, entrambi con 13 punti.

Le statistiche mostrano che Reggio Emilia ha realizzato 8 ace, ma ha commesso 22 errori al servizio, con una ricezione al 39% e un attacco completato al 44%. Belluno, d’altra parte, ha registrato 2 ace, 12 errori al servizio, una ricezione al 45% e un attacco al 43%. I muri di Reggio Emilia sono stati 12, mentre Belluno ha totalizzato 6 muri.