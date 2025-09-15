Belluno prepara le Pro loco per le Olimpiadi di Milano Cortina

BELLUNO – Si è svolto un mercatino di prodotti tipici locali, sottolineando l’importanza del “Made in Dolomiti”. Questo evento ha rappresentato la sesta edizione del raduno delle Pro loco bellunesi, che si sono nuovamente unite in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le Pro loco bellunesi si riuniranno prossimamente a Longarone, dove sarà allestito uno degli hub olimpici.

Davide Praloran, presidente dell’Unione Pro loco di Belluno, ha espresso l’importanza di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti e le sue eccellenze. Ha ringraziato i circa 6.500 soci dei vari sodalizi, sottolineando il ruolo attivo delle comunità locali.

La giornata festiva è iniziata con gli stand di diversi gruppi e le bancarelle di prodotti agricoli e artigianali, simboli delle diversità del territorio bellunese. Nel pomeriggio si è tenuta una sfilata con la partecipazione di carabinieri a cavallo, sbandieratori, tamburini e vari gruppi folcloristici, creando un clima di festa.

Durante l’evento, le Pro loco hanno presentato il loro programma di iniziative autunnali e hanno avuto l’opportunità di spiegare le loro attività anche a turisti provenienti da altre province. Il presidente Praloran ha infine ricordato di un recente bando vinto dalla Dmo Dolomiti, finalizzato a promuovere il territorio fino alle Olimpiadi, con materiali informativi in diverse lingue. Inoltre, l’assessore al turismo del Comune di Belluno e il presidente della Provincia hanno ribadito l’importanza delle Pro loco come strumenti essenziali per raccontare e salvaguardare le tradizioni locali.