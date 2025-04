Belluno, padre uccide il figlio di 17 anni e poi si spara

Un uomo di 50 anni di origine polacca, Vladislav G., è sospettato di aver ucciso il suo figlio di 17 anni con un coltello, per poi togliersi la vita con un’arma da fuoco. Questo tragico episodio di possibile omicidio-suicidio si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 a Oltra, una frazione del comune di Lamon, in provincia di Belluno.

I vicini hanno dato l’allarme dopo aver sentito urla e uno sparo provenienti dall’abitazione. I carabinieri e il magistrato di turno sono intervenuti sul posto, dove si sta indagando sull’eventualità di una tragedia familiare, determinata presumibilmente da difficoltà nei rapporti interpersonali, visto che in casa vive anche la madre del ragazzo.

Il Suem 118 è arrivato con un elicottero, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare la morte di entrambi. La situazione è ancora sotto inchiesta per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le motivazioni alla base di un gesto così estremo.