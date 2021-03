BELLUNO – Il dovere del datore di lavoro di preservare il diritto all’integrità fisica e morale dei lavoratori, prevale sull’interesse del lavoratore ad usufruire di un periodo di ferie diverso da quello scelto. E’ uno dei principi fissati dalla sentenza del giudice di Belluno Anna Travia, nel caso che riguarda i dieci operatori di due Rsa bellunesi, che hanno rifiutato il vaccino Pfizer. Dunque è vero che la vaccinazione anti-Covid per i medici e gli operatori sanitari rappresenta un requisito essenziale (anche se non obbligatorio) per l’esercizio della professione ma la soluzione potrebbe non essere la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

Molto meglio imporre un periodo di ferie, nella speranza che passi il momento critico. Ma fino a che punto, visto che le ferie non sono illimitate? E’ una delle questioni a cui bisognerà dare presto una risposta, dopo l’emersione di questo corto circuito. Il giudice di Belluno Anna Travia il 19 marzo scorso ha respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose vaccinale lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro.

I dieci sanitari, dipendenti della Sedico Servizi e della Sersa, due case di riposo del Bellunese, all’indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate dalla direzione delle Rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Il medico aveva dichiarato i sanitari “inidonei al servizio”, certificato che si pensava potesse aprire il campo all’allontanamento dalle loro attività senza stipendio. Gli operatori no-vax hanno però fatto ricorso in Tribunale, sostenendo che la Costituzione dà libertà di scelta vaccinale. Il giudice ha ritenuto “insussistenti” le ragioni dei ricorrenti come pure la loro paura di essere licenziati o sospesi dal lavoro.