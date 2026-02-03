Belluno brilla ai regionali master di nuoto Veneto

Velocità, esperienza e spirito di squadra hanno caratterizzato i Campionati regionali Master, disputati nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. La manifestazione ha visto protagonista anche Sportivamente Belluno, che con i suoi 25 atleti si è classificata ottava nella classifica per fasce, confermando il momento positivo del gruppo.

La prima giornata ha subito messo in luce risultati di rilievo. Tullio Franceschini ha vinto l’oro nei 400 misti e l’argento nei 200 dorso. Marta Rossa ha conquistato due argenti nei 200 dorso e nei 200 misti, mentre Daniela Bianchet ha ottenuto l’argento nei 100 stile libero. Laura Etzi è salita sul gradino più alto del podio nei 200 misti, gara che ha visto anche Giorgia Massenz vincere il bronzo. La giornata si è chiusa con l’argento di Matteo Fallucca nei 200 farfalla.

Nella giornata conclusiva, Laura Etzi ha vinto un altro oro nei 100 misti. Valentina Cerentin ha preso il bronzo nei 50 rana, seguito dal doppio bronzo di Sara Gris ed Elena Fava nei 200 stile libero. Marco Tommaselli ha vinto l’argento nei 200 stile e Massimo De Toffol il bronzo nei 100 misti.

Anche le staffette hanno dato un contributo importante. La mista mista di Laura Etzi, Marta Rossa, Marco Tommaselli e Franz Bossems ha conquistato il secondo posto, così come la 4×50 stile libero femminile con Daniela Bianchet, Laura Etzi, Marta Rossa ed Elena Fava.

Per Sportivamente Belluno l’appuntamento è stato un’ottima verifica in vista delle prossime tappe del Gran Prix Veneto e dei Campionati Italiani Master di Riccione, in programma tra giugno e luglio.