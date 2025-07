Bellinzona: il successo del canale WhatsApp per i cittadini

Bellinzona ha lanciato un canale WhatsApp all’inizio del 2023, con l’intento di tenere informati i cittadini e visitatori su notizie locali, eventi e comunicazioni importanti. In sei mesi, il canale ha attratto quasi duemila iscritti, dimostrando un buon successo nel rafforzare il legame tra l’Amministrazione e la comunità.

Simone Berti, responsabile della comunicazione, ha spiegato che il canale serve a trasmettere informazioni utili in modo rapido, diventando il principale strumento per avvisi urgenti. Gli utenti ricevono aggiornamenti su chiusure di strutture, cambiamenti di orario e modifiche alla viabilità, utili per la vita quotidiana. Il canale informa anche su eventi e opportunità lavorative.

Un caso recente riguarda la chiusura temporanea di un bagno pubblico per la pulizia, comunicata tramite WhatsApp in modo tempestivo. Questo ha permesso ai cittadini di pianificare di conseguenza.

Il canale offre anche il vantaggio della condivisione semplice delle informazioni, rende facile inoltrare messaggi a familiari e amici. Tuttavia, l’Amministrazione ha scelto di limitare il numero di comunicazioni a una selezione mirata, inviando in media due messaggi a settimana per non saturare gli utenti.

Sebbene il canale sia unidirezionale, gli abitanti possono utilizzare l’App ufficiale del Comune per segnalare problemi o utilizzare i vari profili social per interagire. La Città è attiva anche su Instagram, YouTube, Facebook e LinkedIn, seguendo una strategia di comunicazione diversificata.

Per iscriversi al canale WhatsApp, è possibile visitare il sito www.bellinzona.ch/whatsapp o utilizzare un codice QR fornito durante eventi pubblici.