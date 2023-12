Bellini Nautica, alleanza e nuova strategia. Lancia produzione a marchio “Bellini Yacht”

– Il CdA di Bellini Nautica, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha approvato la sottoscrizione dell’accordo di investimento vincolante tra la società e la controllata al 100% Lusso Nautica, da una parte, e Blue Luxury e la controllata al 100% Rimini Service Yacht, relativo all’operazione di aumento di capitale di Lusso Nautica, da liberarsi in parte dalla società e in parte da Blue Luxury mediante il conferimento dell’intero capitale sociale di Rimini Service Yacht; e di successiva fusione per incorporazione di Rimini Service Yacht nella Lusso Nautica.

Ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale della Lusso Nautica sarà detenuto per il 60% dalla Bellini Nautica e per il 40% dalla Rimini Service Yacht. L’operazione era stata annunciata lo scorso 4 settembre.

L’operazione – si legge in una nota – è coerente con le strategie di crescita obiettivo di Bellini Nautica puntando alla creazione di un comparto con posizione dominante, che ospiterà le unità di business della compravendita di un nuovo e usato per offrire ai clienti un’esperienza più completa, diretta e professionale; con questa operazione infatti la linea di ricavi relativa alla compravendita di nuovo, usato e noleggio di Bellini Nautica, che al 31 dicembre 2022 ha rappresentato ricavi consolidati per 6,4 milioni di euro dei complessivi 12 milioni di euro, sarà veicolata interamente sulla società risultante dalla fusione.



Il CdA ha anche approvato la costituzione di una newco denominata Bellini Yacht, dedicata alla produzione di imbarcazioni a marchio “Bellini Yacht”, rappresentando un ritorno alle radici del Gruppo, in un contesto completamente rinnovato. Bellini Yacht verrà costituita attraverso versamento di Euro 23.750,00 a titolo di capitale sociale e sarà controllata al 95% dalla Bellini Nautica e al 5% dalla Blue Luxury.

“In un periodo di transizione e crescita per Bellini Nautica, abbiamo pazientemente atteso la congiunzione di fattori critici – dichiara Battista Bellini, AD di Bellini Nautica – Ci siamo quindi dedicati al potenziamento delle nostre competenze chiave e alla valorizzazione del nostro marchio. Tuttavia, nonostante un periodo di notevole crescita negli ultimi due anni, stiamo assistendo a un rallentamento nel mercato. Questo ha rappresentato per noi un’opportunità per ristrutturare e ridirezionare la nostra strategia. Il nuovo contesto, non più sotto stress lato procurement, ci da la possibilità di focalizzarci sull’efficienza del nostro impianto produttivo e affinare la catena di valore dei fornitori per organizzare al meglio questa nuova linea di business che siamo sicuri ci porterà i risultati a cui ambiamo”.

Il CdA di Bellini Yacht sarà composto da Norberto Ferretti, Massimo Scagnelli, Battista, Martina e Romano Bellini.

“La mia decisione di unirmi a questo team è guidata dalla condivisione di una passione comune per la nautica – commenta Norberto Ferretti – Credo che l’unione tra questa passione, la mia esperienza nel settore e l’approccio innovativo del Gruppo Bellini ci porterà a realizzare gli obiettivi prefissati”.