2.6 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Cucina

Bellini: il cocktail italiano più famoso

Da stranotizie
Bellini: il cocktail italiano più famoso

Giuseppe Cipriani rimase colpito da una mostra dedicata a Giovanni Bellini. Osservando le delicate sfumature rosate delle vesti indossate dai santi e dalle madonne nei dipinti del maestro, Cipriani ebbe l’intuizione di ricreare quel particolare punto di rosa in un bicchiere utilizzando la polpa della pesca bianca.

Il Bellini è nato come un esperimento stagionale legato alla maturazione dei frutti e in breve tempo è diventato il vessillo dell’eleganza italiana. Il connubio di purea di pesca bianca e Prosecco ha dissetato la storia del Novecento, da Ernest Hemingway a Charlie Chaplin, fino alle grandi dive di Hollywood.

Il cuore pulsante del Bellini non è una pesca qualunque, ma una pesca bianca con una polpa bianco crema, venata di rosso carminio vicino al nocciolo, capace di sprigionare un profumo intenso e una texture fondente che si sposa a meraviglia con il vino. Per sorreggere la struttura della pesca senza sovrastarla, il partner ideale è il Prosecco, preferibilmente nelle sue espressioni più nobili come il DOCG Conegliano Valdobbiadene.

Il Bellini è una creatura effimera, quindi va preparato e consumato fresco, rigorosamente in giornata, per non perdere la vivacità degli aromi. C’è un momento preciso in cui il Bellini raggiunge l’apice della sua bellezza cromatica, ed è tra luglio e agosto che le pesche bianche regalano quella sfumatura rosa iconica che ha reso il cocktail famoso nel mondo.

La ricetta del Bellini prevede l’utilizzo di 1/4 di purea di pesche bianche e 3/4 di Prosecco. Il succo di pesca si ottiene schiacciando i frutti con tutta la buccia in un imbuto cinese o con uno schiacciapatate, quindi si unisce al vino secondo le proporzioni e si mescola. Il Bellini va bevuto il più fresco possibile.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Crisi Venezuela: le tappe dell’escalation
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.