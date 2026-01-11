Bellini: il cocktail italiano più famoso

Giuseppe Cipriani rimase colpito da una mostra dedicata a Giovanni Bellini. Osservando le delicate sfumature rosate delle vesti indossate dai santi e dalle madonne nei dipinti del maestro, Cipriani ebbe l’intuizione di ricreare quel particolare punto di rosa in un bicchiere utilizzando la polpa della pesca bianca.

Il Bellini è nato come un esperimento stagionale legato alla maturazione dei frutti e in breve tempo è diventato il vessillo dell’eleganza italiana. Il connubio di purea di pesca bianca e Prosecco ha dissetato la storia del Novecento, da Ernest Hemingway a Charlie Chaplin, fino alle grandi dive di Hollywood.

Il cuore pulsante del Bellini non è una pesca qualunque, ma una pesca bianca con una polpa bianco crema, venata di rosso carminio vicino al nocciolo, capace di sprigionare un profumo intenso e una texture fondente che si sposa a meraviglia con il vino. Per sorreggere la struttura della pesca senza sovrastarla, il partner ideale è il Prosecco, preferibilmente nelle sue espressioni più nobili come il DOCG Conegliano Valdobbiadene.

Il Bellini è una creatura effimera, quindi va preparato e consumato fresco, rigorosamente in giornata, per non perdere la vivacità degli aromi. C’è un momento preciso in cui il Bellini raggiunge l’apice della sua bellezza cromatica, ed è tra luglio e agosto che le pesche bianche regalano quella sfumatura rosa iconica che ha reso il cocktail famoso nel mondo.

La ricetta del Bellini prevede l’utilizzo di 1/4 di purea di pesche bianche e 3/4 di Prosecco. Il succo di pesca si ottiene schiacciando i frutti con tutta la buccia in un imbuto cinese o con uno schiacciapatate, quindi si unisce al vino secondo le proporzioni e si mescola. Il Bellini va bevuto il più fresco possibile.