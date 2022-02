Il ringleader di questa edizione del GF Vip sta per fare il suo comeback dove tutto è iniziato. Il GF infatti ha chiesto ad Alex Belli di tornare nella casa di Cinecittà per qualche tempo. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini ieri sera in diretta: “Stasera faremo una proposta indecenti al nostro Alex Belli. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. […] Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena“.

Alex Belli ovviamente ha accettato la proposta del GF e tra i primi a commentare c’è stato Aldo Montano, che ha lanciato una shade un macigno contro il Man: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile“.

Proposta flash: Alex avrà l’opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

Silvia Toffanin sul ritorno di Belli al GF Vip.

Sabato scorso la conduttrice di Verissimo aveva già spoilerato il ritorno di Alex Belli nella casa di Cinecittà:”Quindi ti ritiri davvero dalla tv? Ma figurati dai, non lo farai mai. Sono sicura che non accadrà, no, non succederà mai. Voglio proprio vedere se lo farai, ti sfido, vediamo se ti sottrarrai sul serio, o se è tutta una finta. Questa volta dici che mi stupirai? E pensa che invece io dico che è impossibile. Sai per cosa ti sottrarrai? Io dico per fare una bella quarantena, per poi fare un ritorno al GF Vip nella casa, giusto? Ti ho beccato! Devi pensare che non sei furbetto soltanto tu qui dentro, anche il pubblico l’ha capito che tornerai“.

Pronti per ‘Amore libero: il ritorno del Man‘ lo spin off della soap Chimica Artistica: Non è un Game?