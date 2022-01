Può piacere o meno, ma ad Alex Belli va riconosciuto il merito di essere stato un buon concorrente di reality e soprattutto il regista della seguitissima soap opera Chimica Artistica: Non è un Game. La telenovela tra il Man e Soleil Sorge ha fatto il botto di share (toccando picchi del 40% con l’ultimo ingresso di Delia Duran), tanto da portare gli autori del GF Vip a richiamare Belli più volte anche dopo il suo addio alla Casa di Cinecittà. A diversi gieffini queste nuove incursioni artistico-telepatiche di Alex non vanno giù. Qualcuno infatti si è lamentato dello spazio che il GF riserva ancora all’attore di CentoVetrine.

A questo proposito ieri notte è intervenuto l’amico speciale di Soleil, che su Twitter ha lanciato una shade ai comodini di questa edizione: “Tappezzerie e AnsiaMan di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me. Preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi due domande“.

In effetti Alex non ha tutti i torti. Invece di lamentarsi, i comodini potrebbero fare qualcosa oltre che giocare a biliardo, fumare le Iqos e discutere sui turni per lavare i piatti. Basterebbe poco, anche soltanto preferire giochi come ‘obbligo o verità’ al biliardo, fare nomination veritiere o smetterla – in puntata – di smorzare le litigate vomitando falsità come ‘no Alfonso, abbiamo già chiarito tutto, sono state incomprensioni, ci vogliamo bene“.

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)#gfvip #alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 2, 2022

Alex Belli sui concorrenti del GF Vip: “Nessun alfa in questo reality”.

Non contento Alex ha anche lanciato un’altra frecciatina ai concorrenti di questo game dal quale è uscito. Secondo Belli nella casa del GF Vip ci sarebbero tanti beta, ma nessun alfa. Senza di lui infatti da Grande Fratello si sarebbe trasformato in Grande Geriatrico: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes“.