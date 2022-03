Alex Belli è stato il vero protagonista del Grande Fratello Vip 6, per sei mesi si è parlato del suo triangolo, di chimiche artistiche, alchimie e limoni altruistici. Il Man però potrebbe non aver finito il suo game, perché a parte un viaggio alla Maldive, comunque pensa già al suo futuro lavorativo. Durante una delle ultime puntate di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha voluto provocare Belli e gli ha chiesto se parteciperà in qualche modo a La Pupa e il Secchione Show. L’attore ha cercato di svicolare e così il giornalista per smascherarlo gli ha chiesto di giurare che non parteciperà al nuovo show di Italia 1: “Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita. Giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione Show e che ti prenderai una pausa“.

Belli potrebbe apparire a La Pupa e il Secchione Show.

Tra le righe Alex ha fatto intendere che in qualche modo potrebbe fare una sorta di apparizione mistica nel nuovo reality della d’Urso. E non sarà nemmeno fuori contesto, visto che già durante la prima puntata l’ex gieffino è stato nominato dalla sua ex fidanzata, Mila Suarez. Ma all’interno del programma di Carmelita c’è anche il migliore amico di Belli, Mirko Gancitano e ovviamente la sua amica artistica, Soleil Sorge. Insomma, le strade per un comeback alchemico di Alex sono infinite.

“Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione”.

Per la serie ‘io sono ancora qua, eh già”…



E NIENTE

ANCHE QUI ALEGGIA IL FANTASMA DI ALEX BELLI#LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/LWcKhFzL1y — Alessio Labamba (@LabambaAlessio) March 15, 2022