Dopo averci propinato per mesi l’amore libero e il triangolo artistico, Alex Belli è tornato al GF Vip per riconquistare la sua Delia Duran e adesso i due passano tutto il giorno appiccicati a ripetersi quanto sono una coppia tradizionale dedita all’esclusivitàhahahahah. In questo teatrino – che non è nemmeno più trash, ma patetico e poco interessante – il Man ha pensato di orchestrare un siparietto che sa di ciliegina sulla torta di questa grande presa per i fondelli. Belli vuole fare uno scambio di fedi con Delia nella Love Boat del GF Vip. In pratica l’ennesima cerimonia artistico-telepatica senza nessun valore legale (come ne avessero fatte poche fino ad oggi). Ma potrebbe esserci un piccolo imprevisto in questa recita che l’attore sta pianificando.

Ieri notte Alex (con voce baritonale) ha fatto la proposta a Delia: “Senti, io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qui. Sì ok che ce l’abbiamo, ma aspetta a rimetterla, ce le scambiamo lì dentro, è bello no?”

Belli e la Duran daranno le fedi indietro?

Peccato che a Pomeriggio 5 il gioielliere che ha regalato le fedi a Belli e la Duran abbia chiesto gli anelli indietro, in quanto il matrimonio dei due ‘è finto’.

“Ho conosciuto Alex Belli e Delia Duran perché si sono presentati qui nel mio negozio. Il loro intento era quello di avere due belle fedi. Ci hanno anche chiesto una personalizzazione dentro gli anelli, hanno voluto i loro nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito in questa forma che è stata desiderata. Dopo il primo incontro ci hanno invitati al loro matrimonio e la cosa ci ha fatto molto piacere. A questo punto abbiamo deciso di regalare le due fedi. Un bel matrimonio, ma è tutto finto! Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi, un simbolo importante. Non voglio sottolineare il valore economico, ma più quello di simbolo di unione. Io propongo di farcele restituire da Alex e Delia e di donarle ad una coppia bisognosa che desidera due fedi di quel tipo e che non se le può permettere”.

Il ritorno di Alex al GF Vip credo sia più noioso di una televendita di tappeti persiani su una rete locale, ma questa richiesta dell’orafo mi pare un po’ assurda. I regali non si chiedono mai indietro.