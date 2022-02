Per cinque mesi Alex Belli è stato protagonista di ogni puntata del GF Vip. Anche fuori dalla casa di Cinecittà il Man è riuscito ad essere sempre al centro dell’attenzione, eppure negli scorsi giorni l’uomo è sparito dai radar, per riapparire di bianco vestito nel deserto, quasi come una figura mistica. Ma adesso cosa ha in mente l’attore? Gabriele Parpiglia ha parlato con Alex, che gli avrebbe svelato la sua nuova tattica/colpo di scena: la sottrazione.

“Che fine ha fatto Alex Belli? Anche io mi preoccupo quando non lo vedo al pianoforte. – dichiara Gabriele a Casa Chi – Lui è sparito per 18 ore dai social e nessuno ha avuto sue notizie. Per quasi un giorno è scomparso e di lui è rimasta soltanto una scia di chimica artistica. Alex è sparito, ma è anche riapparso nelle vesti di santone vestito di bianco. Ha detto che avrebbe fatto parlare il silenzio. Ho parlato con lui e mi ha detto ‘ti regalo una news flash con quella che sarà la mia nuova tattica. Ha detto che da questo momento cambierà. Lui ha deciso di giocare di sottrazione. Deduco che, o per scelta sua o per scelta indotta, capendo che forse si era superato il limite chimico, credo che da questo momento Alex, fino alla fine del Grande Fratello Vip, starà in silenzio se ci riuscirà”.

Alex Belli e la delusione per Verissimo.

“Di certo c’è che non rientrerà più in Casa e non ci saranno più sorprese o richieste di nozze. Se tornerà anche in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci. Se non sarà presente rinuncerà al denaro che lui stesso ha decantato di aver fatto anche per far quadrare i conti. Poi una volta finito il GF Vip lui e Delia partiranno per le Maldive. C’è uno scoop che riguarda Verissimo. Il programma ha riunito i tre moschettieri del GF. Parlo di Aldo, Manuel e Gianmaria, non Alex, che all’inizio era nel gruppo con Bortuzzo e Montano. Questa notizia Alex non l’ha presa benissimo. Ha saputo di questa notizia proprio la sera in cui è tornato al Grande Fratello e non ha risparmiato critiche rivolte a Gianmaria che gli avrebbe rubato il trono”.

Vi lascio con le immagini di Belli e il suo ‘ricaricamento energetico’ tra le due del deserto egizio…