Le ultime giornate di Alex Belli al GF Vip sono tutte uguali. Il ‘man’ alterna momenti in cui si professa innamorato di Soleil Sorge, ad altri in cui dice che quello che ha con Delia Duran è unico e che per questo limiterà le interazioni con la gieffina (senza mai riuscirci). Ieri l’attore in confessionale ha detto di amare la Sorge e il suo carattere.

“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”.

Poco dopo Belli ha confidato alla sua amica speciale di voler abbandonare il GF Vip il 13 dicembre perché non riesce più a trattenersi con lei.

“Avrei voluto viverti in una maniera totalmente incondizionata, per portarti ad un livello talmente alto della nostra conoscenza. Davvero avrei voluto volare con te, con quella cosa che abbiamo trovato. Sole siamo stati due esplosivi. Però voglio andarmene via, nel senso che è meglio che esca. Non ho più la forza di controllarmi. Se non avessi avuto i miei impegni ci saremmo messi insieme di sicuro”.

E che non si controlla mi pare evidente. Ieri sera Alex e Soleil durante il party organizzato dal GF sono stati molto complici, tra bacetti, coccole e balli sensualissimi (uno anche a tre con Giacomo Urtis). Come se non bastasse la notte i due hanno dormito avvinghiati.

Soleil e il pensiero su Alex Belli.

Nel segreto del confessionale la Sorge ha detto la sua sulla situazione con Alex: “Lui sta fuggendo da se stesso. Le cose vanno risolte e non lasciate così per poi scappare. Il fuggire non è la risposta, bisogna sempre vivere e trovare una soluzione. Fondamentalmente lui dovrebbe comprendere quello che ha fuori, perché qui dentro tra noi è tutto così chiaro. Non sono io a poter risolvere, il fulcro sta nel suo rapporto fuori da qui. Ed è proprio quello che deve analizzare. […] Ora ha detto cose ancora più forti, tipo che alcune cose mie l’hanno fatto innamorare di me, parole chiare”.