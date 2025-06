Belli Freschi Estate 2025: Divertimento e Prevenzione!

Domenica, all’Havana di San Leone, si svolgerà l’evento “Belli Freschi Estate 2025”, mirato a unire divertimento e consapevolezza nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. L’iniziativa propone un mix di musica, giochi e premi, con l’obiettivo di informare i giovani in modo diretto.

Il duo PeppeJay e AngeloJay, figure di riferimento dell’estate agrigentina, porterà il proprio format in questo contesto per interagire dal vivo con il pubblico. Secondo loro, confrontarsi faccia a faccia rende il messaggio più efficace e tangibile, specialmente in un periodo che vede un aumento dell’attività sociale e delle emozioni.

In collaborazione con l’azienda Twilo, saranno distribuiti profilattici e gadget divertenti, accompagnati da attività ludiche che alternano humor e informazione. La dottoressa Gina Bosco, Direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento, parteciperà telefonicamente per rispondere a domande sulla prevenzione, fornendo consigli pratici e spunti per una sessualità sicura.

L’evento è trasmesso in diretta su Radio In Agrigento ogni domenica dalle 15:30. L’iniziativa promuove un modo di affrontare la vita che unisce bellezza, freschezza e responsabilità.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.grandangoloagrigento.it