Amato, odiato, criticato, ma ad Alex Belli va riconosciuto il merito di aver retto mesi di GF Vip con i suoi massaggi altruistici, chimiche artistiche e baci d’opera. Molti lo accusano di aver recitato per 3 mesi, ma lui non ci sta e sul settimanale Chi svela l’unica bugia detta dentro la casa di Cinecittà.

“Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”.

Siamo sicuri che sia davvero l’unica? Alex assicura di sì e poi bacchetta il nuovo arrivato, ‘American Smile‘: “Io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. – riportano Isa e Chia – Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce“.

Alex e Alessandro hanno già qualche questione “irrisolta” tra loro… #GFVIP pic.twitter.com/YGNRQuLb5C — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

In pochi giorni, Alessandro sembra aver già marcato il territorio e non sono mancati tweet pungenti da parte di Alex, che anche da fuori continua a far sentire la sua presenza artistica nella Casa… Questa sera li attende un inaspettato faccia a faccia a #GFVIP! 💥 pic.twitter.com/d8x3dznXLF — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Sappiamo che Belli è uscito dal game per salvare la sua storia d’amore con Delia Duran, ma adesso il ‘Man’ ha raccontato tutti i dettagli. Sembra che Alex abbia parlato in confessionale con il suo assistente e che quest’ultimo gli abbia fatto delle rivelazioni su Delia e il suo stato psicofisico.

“Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale. Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via. Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: “Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso”, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi”.