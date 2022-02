Ieri mattina Alex Belli è andato in camera da Soleil Sorge ed è scoppiato a piangere tra le sue braccia. L’attore ha ringraziato l’amica artistica per averlo sempre supportato e i due sono rimasti abbracciati per diversi minuti. Durante la puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha mostrato queste immagini a Delia Duran, che – ovviamente – non l’ha presa bene. La venezuelana in piena notte ha chiesto al compagno cosa avesse detto a Soleil (a parte le poche parole che sono andate in onda).

“Io fuori di qui ho subito di tutto. – ha dichiarato Alex – Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo e tutto, tutto, tutto! Hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?! Eppure anche tu ci sei stata fuori e sai bene cosa succede. Certe frasi che uno dice qui dentro hanno un peso. Hanno pesato le mie e così è successo con le tue. Però davvero non puoi immaginare cosa ho sopportato in questo mese e mezzo”.

Certo che è strano che uno che ‘ha subito di tutto‘ ed ha avuto ‘cecchini che l’hanno preso di mira‘ decida di tornare sul luogo del delitto, con la certezza matematica che le polemiche aumenteranno a dismisura. La realtà è che…

Comunque adesso sappiamo anche che è stato Belli a spingere Stella Starlight ad andare a Pomeriggio 5 per difendere l’amore libero e le sue alchimie telepatiche.



Alex Belli: “Sono crollato, lei però mi ha sempre difeso”.