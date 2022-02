Ci siamo, tra poco Alex Belli farà il suo ritorno nella casa dov’è scoppiata la sua amicizia artistica con Soleil Sorge. Il triangolo però in questi giorni è diventato un quadrilatero, perché se Belli si è invaghito di Soleil, adesso Delia ha in testa Antonio Medugno. La Duran da una settimana sta stuzzicando il bel napoletano e oggi si è dichiarata. Ma come ha preso questa novità Alex? A svelarlo è stato Alfonso Signorini nel daytime del GF Vip.

“Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip, ma per restarci. Farà chiarezza con il rapporto che ha con le due donne che ora fanno parte della sua vita, Delia e Soleil. Chi si sceglierà tra le due? Verso chi si orienterà? Non lo sappiamo, lo scopriremo presto. Ma soprattutto come reagirà Alex Belli alle immagini di Delia, che da quando si sente una donna libera, cavalca questa libertà facendo la corte spudoratamente agli uomini della casa? Dopo aver conquistato Barù, lei si è avvicinata al giovane Antonio. Lui vedendo queste immagini del daytime non ha particolarmente gradito. Nn gli è piaciuto quello che ha visto “.

Belli non ha gradito le immagini di Delia e Antonio che si coccolavano? Ma se lui ha fatto le capriole artistiche sotto le coperte con Soleil…

“Mi hanno chiesto: ‘Non ci vedi niente con lei un domani?’. Che vedo adesso?Lei ha conosciuto una persona matura, chissà. Ma è pazza! Ma poi andiamo in sauna e ti dico: ‘Hai intenzione di tornare’. ‘Io sì, lo amo’. Allora io faccio lo scemo di mezzo? No, stai scherzando?

Devo passare per il burattino, il giocattolino che sta lì? Perché lei ieri mi fa… Non l’avesse detto: ‘Io sto giocando’. Ci casco. Ma tu mi dici: ‘Occhio per occhio, dente per dente’. No, assolutamente no. Se lei si aspetta che la limono dopo che ha detto ‘Alex beccati questa, occhio per occhio, dente per dente’ no, non lo faccio il bambino in questo modo qui”.